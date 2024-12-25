В тагильском поселке, жители которого жаловались на бездомных псов, собака напала на детей

Это далеко не первый случай в нынешнем году, когда псы набрасываются на людей в Нижнем Тагиле. Так, буквально месяц назад стая безнадзорных собак напала на женщину с ребенком у педагогического колледжа. В апреле собака покусала 13-летнего ребенка-инвалида прямо на глазах у своего хозяина.