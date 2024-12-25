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На Урале задержали осужденных, сбежавших из исправительного центра

На Урале задержали 3 осужденных, сбежавших 2 дня назад из исправительного центра.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Свердловской области задержали троих осужденных, сбежавших из исправительного центра при колонии в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.

«Сотрудники отдела розыска задержали трех осужденных к принудительным работам, которые самовольно оставили участок, функционирующий как исправительный центр (УФИЦ), где они отбывали наказание», — говорится в заявлении.

Как уточнили в ведомстве, двоих задержали в Екатеринбурге 24 и 25 декабря соответственно, а третьего — сегодня в Нижнем Тагиле. При этом никто из них сопротивления не оказал.

По данным областного управления ФСИН и МВД, побег был совершен вечером 23 декабря.