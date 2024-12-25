Энергокабель между Эстонией и Финляндией снова вышел из строя

EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии, а также свыше 170 км линий постоянного тока, из них около 12 км проложены по суше в Эстонии (подземный кабель), порядка 147 км — по дну Финского залива и около 14 км — по суше в Финляндии (воздушный кабель).