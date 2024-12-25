В Самаре прорвало трубу и затопило дороги в историческом центре 25 декабря

В среду, 25 декабря, в Самаре прорвало трубу и затопило дороги в районе улицы Степана Разина. Горожане сообщили в социальных сетях, что вода разлилась также по улицам Максима Горького и Льва Толстого.
«Очень сильно топит улицы, вода разливается рекой», — написали самарцы.
Как оказалось, все дело в том, что прорвало трубу холодного водоснабжения. На месте коммунального ЧП уже работает ремонтная бригада. Ситуацию прокомментировали в администрации города.
«Дороги подтопило из-за утечки на трубопроводе диаметром 300 мм. Бригада ресурсоснабжающей организации уже на месте. Излив устранен, линию в районе улицы Степана Разина, 174 отключили», — говорится в сообщении.
Сейчас вода поступает в дома жителей по резервной схеме водоснабжения.