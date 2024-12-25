С временной площадки в Анапе вывезли весь загрязненный грунт

Накануне мэр Анапы Василий Швец встретился с жителями хутора, которых беспокоило соседство с площадкой для краткосрочного хранения. Было принято решение вывезти грунт на утилизацию. Сейчас эта площадка полностью освобождена. Все мешки со смесью песка и мазута были отправлены на полигоны специализированных предприятий для дальнейшей утилизации.
Площадку на улице Смолянка, 24, планировали использовать в краткосрочной перспективе, пока идет строительство пункта временного хранения. Этот пункт будет создан по согласованию с Министерством природы и Росприроднадзором. Он расположен на достаточном расстоянии от жилых домов в промышленной зоне, и на его территории будет предусмотрено твердое покрытие, чтобы предотвратить попадание нефтепродуктов в почву.
Ожидается, что временная площадка в промзоне заработает в четверг, 26 декабря. Там будут складировать загрязненный нефтепродуктами грунт и песок перед отправкой на специальные предприятия для обеззараживания и переработки. Это позволит в два раза увеличить скорость вывоза собранных нефтепродуктов с пляжей Анапы.