С временной площадки в Анапе вывезли весь загрязненный грунт

Площадку на улице Смолянка, 24, планировали использовать в краткосрочной перспективе, пока идет строительство пункта временного хранения. Этот пункт будет создан по согласованию с Министерством природы и Росприроднадзором. Он расположен на достаточном расстоянии от жилых домов в промышленной зоне, и на его территории будет предусмотрено твердое покрытие, чтобы предотвратить попадание нефтепродуктов в почву.