Крушение самолёта у Актау: В авиакомпании AZAL выступили с заявлением

«Сегодня для AZAL — чрезвычайно тяжёлый и трагический день. Мы скорбим вместе с семьями и близкими пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения самолета Embraer-190 близ города Актау, и выражаем им глубокие соболезнования. Их боль — это наша боль. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим».