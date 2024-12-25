Местные рабочие рассказали, как спасали пассажиров упавшего в Актау рейса

«Мы как увидели, что самолет упал, собрались и поехали оказывать первую помощь. После нас приехали МЧС и скорая», — рассказал рабочий Сердар.
По его словам, он и остальная команда вытащили более 15 пострадавших.
Кроме того, рабочие отдали свой кран, чтобы помочь вызволить людей из-под завалов.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным казахстанского МЧС, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа, выжили около 30 человек, десять россиян находятся в больницах.