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В Ростове участник нацбатальона получил 18 лет колонии

Суд в Ростове вынес приговор участнику террористической организации.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону участник запрещенного в России террористического нацбатальона «Айдар»* получил 18 лет колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Приговор вынесли по статьям «Участие в террористическом сообществе» (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и «Прохождение обучения в целях террористической деятельности» (ст. 205.3 УК РФ).

По данным суда, мужчина присоединился к нацбатальону в январе 2019 года в поселке городского типа Новопскове ЛНР. Ему выдали оружие и боеприпасы, а также военную форму. Боевик охранял территории расположения подразделений.

Кроме того, в материалах дела указано, что во время обучения участник батальона приобрел знания, умения и навыки по физической подготовке, правилам обращения с оружием и взрывными устройствами.

* «Айдар» — организация признана экстремистской и запрещена в России.