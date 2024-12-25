В Ростове участник нацбатальона получил 18 лет колонии

В Ростове-на-Дону участник запрещенного в России террористического нацбатальона «Айдар»* получил 18 лет колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
Приговор вынесли по статьям «Участие в террористическом сообществе» (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и «Прохождение обучения в целях террористической деятельности» (ст. 205.3 УК РФ).
По данным суда, мужчина присоединился к нацбатальону в январе 2019 года в поселке городского типа Новопскове ЛНР. Ему выдали оружие и боеприпасы, а также военную форму. Боевик охранял территории расположения подразделений.
Кроме того, в материалах дела указано, что во время обучения участник батальона приобрел знания, умения и навыки по физической подготовке, правилам обращения с оружием и взрывными устройствами.
* «Айдар» — организация признана экстремистской и запрещена в России.