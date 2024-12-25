Уборка побережья Кубани от мазута может затянуться на два-три года

Член научно-экспертного совета Всероссийского общества охраны природы Сергей Остах на пресс-конференции ТАСС подчеркнул, что утилизация загрязнений осложняется наличием токсичных соединений в мазуте.



«Мы имеем дело с отходами третьего класса опасности. Необходимо создать площадки для временного складирования собранного мазута», — отметил он.



Сроки восстановления береговой линии подтвердил и председатель научно-экспертного совета ВООП Виктор Данилов-Данильян. Он отметил, что даже после завершения основных этапов работ потребуется продолжительный мониторинг, чтобы своевременно выявлять локальные загрязнения.



«Обработка берегов не завершится в 2025 году. Понадобится как минимум два-три года. При этом необходимо учитывать возможность повторного загрязнения из-за выбросов мазута с морского дна или песчаного грунта», — заявил Данилов-Данильян.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что из-за масштабного разлива мазута власти Краснодарского края объявили режим ЧС по всему региону.



Участки побережья Анапы и Темрюкского района остаются загрязненными, что ставит под угрозу туристический сезон и экологическое состояние региона.