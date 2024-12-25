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Самолет МЧС доставит в Москву россиян, пострадавших при ЧП в Актау

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Спецборт Ил-76 МЧС России с медицинскими модулями доставит в Москву российских граждан, пострадавших при крушении самолета Embraer 190 в Казахстане, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.

Источник: МЧС России/Telegram

«В соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова спецборт вылетел из Москвы в Актау», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что медицинским самолетом будет осуществлена санитарная эвакуация россиян, пострадавших при крушении пассажирского самолета, летевшего из Баку в Грозный.

«Борт оснащен всем необходимым оборудованием для транспортировки пострадавших. Современные специальные медицинские модули, аппараты искусственного дыхания и кардиомониторы позволяют оказывать медицинскую помощь и следить за состоянием пациентов во время полёта», — отметил представитель ведомства.

Он добавил, что сопровождать пострадавших в полете будут врачи отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и группа специалистов Минздрава.

МЧС