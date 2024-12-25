Самолет МЧС доставит в Москву россиян, пострадавших при ЧП в Актау

«Борт оснащен всем необходимым оборудованием для транспортировки пострадавших. Современные специальные медицинские модули, аппараты искусственного дыхания и кардиомониторы позволяют оказывать медицинскую помощь и следить за состоянием пациентов во время полёта», — отметил представитель ведомства.