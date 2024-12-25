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Глава МЧС прибыл в Актау

В Актау прибыл министр по ЧС Республики Казахстан генерал-майор Чингис Аринов. Аварийно-спасательные службы продолжают работу на месте крушения самолета, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Источник: primeminister.kz

По данным пресс-службы МЧС, в аварийно-спасательных работах задействованы 482 человек, 97 единиц техники, 2 воздушных суда и 4 кинологических расчета.

Проводятся поисковые работы с участием кинологической службы МЧС.

В режиме видеоконференцсвязи проводится обмен информацией МЧС Казахстана, России и Азербайджана.

Ране сообщалось, что создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы в районе аэропорта города Актау. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов. Позже стало известно, что заместитель премьер-министра Бозумбаев прилетел в Актау и правительственная комиссия начала работу на месте авиакатастрофы.

МЧС