Глава МЧС прибыл в Актау

Ране сообщалось, что создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы в районе аэропорта города Актау. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов. Позже стало известно, что заместитель премьер-министра Бозумбаев прилетел в Актау и правительственная комиссия начала работу на месте авиакатастрофы.