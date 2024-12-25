В Казани фигуранты дела Finiko встретят Новый год в СИЗО

Арест фигурантов дела Finiko продлили до 2 мая 2025 года. Соответствующее решение вынес Вахитовский районный суд Казани. В СИЗО останутся восемь человек, вице-президенты финансовой пирамиды Ильгиз Шакиров и Дина Габдуллина получили запрет на определенные действия.
Речь идет о 10 фигурантах, в том числе сооснователе финансовой пирамиды Кирилле Доронине, его помощнике Андрее Галущенко и не только. От их действий пострадал 161 человек. Общая сумма ущерба составила 209 миллионов рублей.
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