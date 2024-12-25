ДТП с участием трех автомобилей произошло в Барановичском районе

24 декабря в 17.50 40-летний водитель на автомобиле ГАЗ двигался на 196-м км автодороги М1/Е30 Брест — Минск — граница РФ. По предварительной информации, он не справился с управлением, выехал на правую по ходу движения обочину, где столкнулся с технически неисправным и находившимся без движения автомобилем Mercedes-Benz Sprinter 316. Тот в свою очередь столкнулся с находившимся перед ним автомобилем Mercedes-Benz Sprinter 515.