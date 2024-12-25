Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Azerbaijan Airlines приостановила полеты из Баку в Грозный и Махачкалу

Рейсы по остальным направлениям осуществляются согласно штатному расписанию.

Источник: РИА "Новости"

БАКУ, 25 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановила рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования, связанного с крушением самолета вблизи города Актау.

«Выполнение рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршрутам Баку — Грозный — Баку и Баку — Махачкала — Баку приостановлено до завершения расследования», — говорится в сообщении пресс-службы AZAL.

В авиакомпании уточнили, что полеты по остальным направлениям осуществляются согласно штатному расписанию.

расследование