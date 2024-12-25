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Стали известны имена пилотов разбившегося в Актау самолета

Назвали имена пилотов летного экипажа азербайджанского самолета, разбившегося в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

По информации издания Lada.kz, при крушении самолета в Актау лайнером управляли следующие члены экипажа:

  • Кшнякин Игорь
  • Калянинов Александр
  • Алиева Хёкюма
  • Эсадов Зюльфюгар
  • Рагимли Айдан

По предварительным данным СМИ, летный экипаж не выжил при крушении самолета Embraer 190 AZAL в Казахстане.

По последней информации, число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек.

Как рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РК, все пострадавшие доставлены в различные медицинские учреждения.

«Состояние оценивается как разной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в больницах области. На место происшествия мобилизованы 23 бригады скорой медицинской помощи».

сообщили в ведомстве.

25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Известно, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.