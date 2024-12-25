Стали известны имена пилотов разбившегося в Актау самолета

По информации издания Lada.kz, при крушении самолета в Актау лайнером управляли следующие члены экипажа:
- Кшнякин Игорь
- Калянинов Александр
- Алиева Хёкюма
- Эсадов Зюльфюгар
- Рагимли Айдан
По предварительным данным СМИ, летный экипаж не выжил при крушении самолета Embraer 190 AZAL в Казахстане.
Как рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РК, все пострадавшие доставлены в различные медицинские учреждения.
«Состояние оценивается как разной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в больницах области. На место происшествия мобилизованы 23 бригады скорой медицинской помощи».
25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Известно, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.