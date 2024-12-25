Трое детей госпитализированы после крушения самолёта в Казахстане

Согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Среди пассажиров: 6 граждан Казахстана, 42 граждан Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 16 граждан России, гражданство одного человека уточняется. Все члены экипажа — граждане Азербайджана.
В результате происшествия госпитализированы 29 человек, включая 3 детей. Из них: 15 граждан Азербайджана, 9 граждан России, 2 гражданина Кыргызстана, а гражданство 3 человек уточняется.
На телефоны горячей линии поступило 571 обращение.
Распоряжением акимата Тупкараганского района введён режим чрезвычайной ситуации местного масштаба.
В ликвидации последствий задействованы 482 человека, 97 единиц техники, 2 воздушных судна и 10 кинологических расчетов.
Поисково-спасательные работы продолжаются с участием кинологических служб МЧС.
В режиме видеоконференцсвязи осуществляется координация и обмен информацией между МЧС Казахстана, России и Азербайджана.
На место происшествия прибыли заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, министр транспорта Марат Карабаев, вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев и члены Правительственной комиссии. Также на месте работает министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Камаладдин Фаттах оглы Гейдаров.
Для оперативной связи открыты «горячие линии» в Командном центре Астаны и ДЧС Мангистауской области:
8−7172−55−96−21.
8−7172−55−96−83.
8−7292−31−90−91.
В ликвидации последствий задействованы 482 человека, 97 единиц техники, 2 воздушных судна и 10 кинологических расчётов. В работах участвуют сотрудники Министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, обороны, Национальной гвардии, негосударственной противопожарной службы, Центра медицины катастроф, бригады скорой медицинской помощи и местные исполнительные органы.
Трагедия с лайнером азербайджанской авиакомпании произошла утром 25 декабря недалеко от Актау.