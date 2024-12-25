Трое детей госпитализированы после крушения самолёта в Казахстане

На место происшествия прибыли заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, министр транспорта Марат Карабаев, вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев и члены Правительственной комиссии. Также на месте работает министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Камаладдин Фаттах оглы Гейдаров.