Крушение самолета в Актау: в МЧС обновили данные по пострадавшим

Отмечается, что на место происшествия прибыли заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Чингис Аринов, министр транспорта Марат Карабаев, вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев и члены правительственной комиссии. Также на месте работает министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Камаладдин Фаттах оглы Гейдаров.