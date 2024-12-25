Крушение самолета в Актау: в МЧС обновили данные по пострадавшим

"Согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Среди пассажиров: 6 граждан Казахстана, 42 граждан Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 16 граждан России, гражданство одного человека уточняется.
В результате происшествия госпитализированы 29 человек, включая 3 детей. Из них: 15 граждан Азербайджана, 9 граждан России, 2 гражданина Кыргызстана, а гражданство 3 человек уточняется", — озвучили последние данные в ведомстве.
Отмечается, что на место происшествия прибыли заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Чингис Аринов, министр транспорта Марат Карабаев, вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев и члены правительственной комиссии. Также на месте работает министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Камаладдин Фаттах оглы Гейдаров.
Для оперативной связи открыты горячие линии в Командном центре города Астаны и в ДЧС Мангистауской области, куда уже поступило свыше 500 обращений.
Номера горячей линии:
- 8−7172−55−96−21
- 8−7172−55−96−83
- 8−7292−31−90−91
Сообщается, что в ликвидации последствий задействованы 482 человека, 97 единиц техники, 2 воздушных судна и 10 кинологических расчета.
В работах участвуют сотрудники Министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, обороны, Национальной гвардии, негосударственной противопожарной службы, Центра медицины катастроф, бригады скорой медицинской помощи и местные исполнительные органы.
Поисково-спасательные работы продолжаются с участием кинологических служб МЧС.