Какая погода будет в Казахстане 26 декабря

Ожидается снег, а на юго-западе республики ожидаются осадки (дождь, снег). Лишь на юге страны отрог антициклона сохранит погоду преимущественно без осадков. По республике ожидаются низовая метель, туман, порывистый ветер, на западе страны гололед. На большей части Казахстана прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до 3−15 мороза, днем до 6 мороза-5 тепла, лишь на западе страны резких изменений в температурном режиме не ожидается.