Какая погода будет в Казахстане 26 декабря

Ожидается снег, а на юго-западе республики ожидаются осадки (дождь, снег). Лишь на юге страны отрог антициклона сохранит погоду преимущественно без осадков. По республике ожидаются низовая метель, туман, порывистый ветер, на западе страны гололед. На большей части Казахстана прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до 3−15 мороза, днем до 6 мороза-5 тепла, лишь на западе страны резких изменений в температурном режиме не ожидается.
В Абайской области по данным синоптиков прогнозируется погода без осадков. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9- 14, утром и днем на севере, юге, в центре области 15−20, в центре области порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, на востоке области 28−33 мороза, днем 9−14, на юге области 6, на востоке области 18 мороза.
В Акмолинской области днем на западе возможен небольшой снег. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер южных направлений 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на западе, севере области 10, днем 4−9 мороза.
В Актюбинской области осадков не ожидается. Ночью и утром в центре, на юге области туман. Ветер северо-западный, западный 5- 10 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, днем 3−8 мороза.
В Алматинской области будет без осадков. На севере, юге, в горных районах области временами туман. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на севере, в горных районах области 15−20 мороза, днем 2 мороза — 3 тепла, на севере, в горных районах области 7 мороза.
В Атырауской области осадков не ожидается. На западе, севере, юге области туман, гололед. Ветер северо-восточный, восточный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на востоке области 11 мороза, днем 2 мороза-3 тепла, на востоке области 5 мороза.
В Восточно-Казахстанской области без осадков. Ночью и утром на севере, востоке, юге области туман. Ветер восточный, юго- восточный 9−14, днем на юго-востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 22−27, на юго-востоке области 19, на севере, востоке области 30−35 мороза, днем 10−15, на севере, востоке области 18−23 мороза.
В Жамбылской области осадков не обещают. На юге, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на севере, в горных районах области 15 мороза, днем 1−6 тепла, на севере, в горных районах области 4−9 мороза.
В Жетысуской области будет без осадков. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-восточный 9−14, в районе Алакольских озер порывы 15−20, временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на севере, горных районах области 18−23 мороза, днем 0−5, на севере, в горных районах области 10- 15 мороза.
В Западно-Казахстанской области ночью на севере и востоке обещают небольшой снег. Туман, гололед. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 мороза, днем 3 мороза-2 тепла.
В Карагандинской области без осадков. На севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный, восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на востоке области 20−25 мороза, днем 4−9, на востоке области 12 мороза.
В Костанайской области днем на северо-востоке возможен небольшой снег, низовая метель. На западе, севере области туман. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на севере, востоке области 15, днем 4−9 мороза.
В Кызылординской области осадков не ожидается. В центре, на севере области туман. Ветер восточный с переходом на северо- западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 7 мороза, днем 2 мороза-3 тепла, на севере области 5 мороза.
В Мангистауской области будет без осадков. Ночью и утром на севере, в центре области туман. Ветер северо-восточный, восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на северо-востоке области 8−13 мороза, днем 1−6 тепла, на северо-востоке области 3 мороза.
В Павлодарской области без осадков. На западе, юге области туман. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, на западе, юге области 13, днем 10−15, на западе, юге области 5 мороза.
В Северо-Казахстанской области днем на западе и севере обещают снег, низовая метель. На севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на востоке области 17, днем 5−10 мороза.
В Туркестанской области будет без осадков. На юге, западе, в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго- восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, на севере области 10 мороза, днем 2−7 тепла, на севере области 2 мороза.
В Улытауской области осадков не обещают. Ветер юго-восточный, восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, днем 4−9 мороза.
Погода в мегаполисах.
в г. Астане синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южных направлений 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 13−15, днем 5−7 мороза.
в г. Алматы будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 8−10 мороза, днем 0−2 тепла.
в г. Шымкенте ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 3- 8 м/с. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 4−6 тепла.