Сотни жителей центра Уфы остались без холодного водоснабжения

Сегодня днем, 25 декабря, жители более 70 жилых домов лишились холодной воды. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Уфаводоканал».
Всему виной утечка из земли по улице Гафури, 9/1. Из-за этого для проведения ремонта был выключен водопровод диаметром 150 миллиметров. В результате без холодной воды остались жители домов на:
— улице Водопроводная 21а, 21, 19, 14, 12, 15,10, 13а, 13, 10а, 11, 11а, 9, 6, 4, 2а, 2, 5, 5а, 1, 1а, 1б;
— улице Степана Разина 19, 24, 28, 22, 20, 18, 16, 14, 9, 9а, 14б, 12, 10, 10б, 8, 5, 5а, 5 В, 3, 6, 4, 2, 2а, 1, 1а, 2кв2, 2кв3;
— улице Набережная 236, 236/1, 242, 246;
— улице Пятигорская 9, 9а;
— улице Алтайская 25, 1а, 1д, 2б, 5а, 9, 8, 10, 10а, 10б, 12, 16;
— улице Гафури 7, 9/1;
— улице Малая Водопроводная 3;
Представители «Уфаводоканала» принесли гражданам извинения за временные неудобства.
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