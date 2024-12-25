Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура проверит пожар в Бродокалмаке, где пострадали мать и дочь

Сегодня, 25 декабря в селе загорелся дом многодетной семьи.

Источник: Прокуратура Челябинской области

Прокуратура Красноармейского района инициировала проверку после пожара в частном доме села Бродокалмак. В результате инцидента пострадала несовершеннолетняя девочка из многодетной семьи и ее мать. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Особое внимание следователи уделят органам системы профилактики и оценят, как они выполняют требования законодательства.

При обнаружении нарушений, прокуратура намерена принять исчерпывающие меры реагирования. Ситуация находится под контролем, результаты проверки будут озвучены позже.

Ранее сегодня, 25 декабря о пожаре в селе Бродокалмак сообщала пресс-служба МЧС Челябинской области.

пожары
МЧС