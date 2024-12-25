Прокуратура проверит пожар в Бродокалмаке, где пострадали мать и дочь

Прокуратура Красноармейского района инициировала проверку после пожара в частном доме села Бродокалмак. В результате инцидента пострадала несовершеннолетняя девочка из многодетной семьи и ее мать. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Особое внимание следователи уделят органам системы профилактики и оценят, как они выполняют требования законодательства.
При обнаружении нарушений, прокуратура намерена принять исчерпывающие меры реагирования. Ситуация находится под контролем, результаты проверки будут озвучены позже.
Ранее сегодня, 25 декабря о пожаре в селе Бродокалмак сообщала пресс-служба МЧС Челябинской области.