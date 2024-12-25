На месте падения самолета в Актау ввели режим ЧС местного масштаба

Отмечается, что об этом распорядился аким Тупкараганского района Рахат Елтизаров.
Для оперативной связи открыты горячие линии в Командном центре города Астаны и в ДЧС Мангистауской области.
Номера горячей линии:
- 8−7172−55−96−21
- 8−7172−55−96−83
- 8−7292−31−90−91
К этому часу поступило уже 571 обращение.
Согласно данным Azerbaijan Airlines, на борту находились 69 человек, включая пять членов экипажа.
Среди пассажиров: шесть граждан Казахстана, 42 — Азербайджана, три — Кыргызстана, 16 — России, гражданство одного человека уточняется. Все члены экипажа — граждане Азербайджана.
С места крушения лайнера госпитализировали 29 человек, включая троих детей. Из них: 15 граждан Азербайджана, девять — России, два — Кыргызстана. Гражданство еще троих человек уточняется.
На место происшествия прибыли заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Чингис Аринов, министр транспорта Марат Карабаев, вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев и члены правительственной комиссии.
Также на месте катастрофы работает министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Камаладдин Фаттах оглы Гейдаров.
В ликвидации последствий задействованы 482 человека, 97 единиц техники, 2 воздушных судна и 10 кинологических расчетов.
«В работах участвуют сотрудники Министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, обороны, Национальной гвардии, негосударственной противопожарной службы, Центра медицины катастроф, бригады скорой медицинской помощи и местные исполнительные органы. Кроме того, поисково-спасательные работы продолжаются с участием кинологических служб МЧС».
Вместе с тем в режиме видеоконференцсвязи осуществляется координация и обмен информацией между МЧС Казахстана, России и Азербайджана.
Трагедия произошла в полдень 25 декабря, когда пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.
По последней информации, число выживших при крушении самолета в Актау составляет 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.