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При крушении самолета в Актау погибли 38 человек

БАКУ, 25 дек — РИА Новости. При крушении пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Актау погибли 38 человек, сообщили казахстанские СМИ.

Источник: © РИА Новости

Самолет Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, утром 25 декабря разбился недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Сообщалось, что среди пассажиров 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, трое — Киргизии. Девять граждан России находятся в больницах, сообщало казахстанское МЧС.

Пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщала, что борт изменил курс из-за плохой погоды. При посадке в Актау произошла авария. Глава государства подчеркнул, что есть разные версии случившегося и призвал дождаться окончания расследования. Среди прочего сообщалось о столкновении самолета с птицами.

МЧС