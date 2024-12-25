При крушении самолета в Актау погибли 38 человек

Самолет Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, утром 25 декабря разбился недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Сообщалось, что среди пассажиров 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, трое — Киргизии. Девять граждан России находятся в больницах, сообщало казахстанское МЧС.
Пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщала, что борт изменил курс из-за плохой погоды. При посадке в Актау произошла авария. Глава государства подчеркнул, что есть разные версии случившегося и призвал дождаться окончания расследования. Среди прочего сообщалось о столкновении самолета с птицами.