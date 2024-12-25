На месте происшествия в Актау работают министры Казахстана и Азербайджана

Среди пассажиров: 6 граждан Казахстана, 42 граждан Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 16 граждан России.
В результате происшествия госпитализированы 29 человек, включая 3 детей. Из них: 15 граждан Азербайджана, 9 граждан России, 3 гражданина Кыргызстана, а гражданство 2 человек уточняется.
На место происшествия прибыли заместитель Премьер-Министра Казахстана Канат Бозумбаев, министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Чингис Аринов, министр транспорта Марат Карабаев, вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев и члены Правительственной комиссии. Также на месте работает министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Камаладдин Фаттах оглы Гейдаров.
Для оперативной связи открыты горячие линии в Командном центре города Астаны и в ДЧС Мангистауской области. Номера горячей линии:
8−7172−55−96−21 8−7172−55−96−83 8−7292−31−90−91.
Поступило уже 571 обращения.
Распоряжением акимата Тупкараганского района введен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба.
В ликвидации последствий задействованы 490 человек, 97 единиц техники, 2 воздушных судна и 10 кинологических расчета. В работах участвуют сотрудники Министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, обороны, Национальной гвардии, негосударственной противопожарной службы, Центра медицины катастроф, бригады скорой медицинской помощи и местные исполнительные органы.
Поисково-спасательные работы продолжаются с участием кинологических служб МЧС. В режиме видеоконференцсвязи осуществляется координация и обмен информацией между МЧС Казахстана, России и Азербайджана.