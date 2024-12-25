В Ростовской области из-за неисправной проводки произошло три пожара

Первый случай произошел в Новошахтинске. Из-за испорченной электропроводки произошел на улице Виноградовых. Хозяев в момент пожара в доме не было. Подыхающее жилище заметили соседи и сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП пожарные незамедлительно потушили огонь. На месте происшествия работали пять спасателей и две спецмашины.