В Ростовской области из-за неисправной проводки произошло три пожара. Об этом сообщили в ГУ МЧС по донскому региону.
Первый случай произошел в Новошахтинске. Из-за испорченной электропроводки произошел на улице Виноградовых. Хозяев в момент пожара в доме не было. Подыхающее жилище заметили соседи и сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП пожарные незамедлительно потушили огонь. На месте происшествия работали пять спасателей и две спецмашины.
Аналогичная ситуация произошла в поселке Новоперсиановка. Из-за проводки произошел пожар в гараже и летней кухне. Огнем было охвачено порядка ста квадратных метров территории. На месте ЧП работали 12 спасателей и три спецмашины.
В поселке Орловском неисправная проводка стала причиной пожара на кровле. Пламя за считанные минуты охватило порядка 80 квадратных метров территории. На месте ЧП работали 12 пожарных и три спецмашины.