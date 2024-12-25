В Петербурге нашли останки журналиста, убитого в 2004 году

Смирнов был задержан в мае по подозрению в организации подрыва автомобиля с директором судомеханического завода и двумя помощниками в 1998 году на дороге на Турухтанные острова. Глава предприятия погиб, его коллеги получили серьёзные ожоги. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Тогда раскрыть преступление не удалось. Как сообщали в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, было установлено, что в день совершения убийства подозреваемый с двумя соучастниками переоделись в форму сотрудников ГАИ, под предлогом проверки документов остановили «Жигули» и незаметно подложили в салон взрывное устройство, которое сдетонировало спустя какое-то время.