В Петербурге нашли останки журналиста, убитого в 2004 году

«В ходе проведения следственных действий бывший сотрудник полиции Михаил Смирнов дал показания по обстоятельствам совершения совместно с другим лицом убийства журналиста Максима Максимова. Мотивом этого преступления явилась профессиональная деятельность журналиста по освещению фактов противоправных действий сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-центр СК РФ, для проверки полученных сведений следователи организовали необходимые мероприятия в поселке Белоостров, где, согласно показаниям Смирнова, было закопано тело убитого. В течение нескольких суток велась работа по поиску места захоронения, и в результате удалось обнаружить останки, которые совпадают с описанием, данным фигурантом уголовного дела.
«Для подтверждения личности погибшего и причины его смерти по останкам будут назначены необходимые экспертизы», — добавили в СК.
Смирнов был задержан в мае по подозрению в организации подрыва автомобиля с директором судомеханического завода и двумя помощниками в 1998 году на дороге на Турухтанные острова. Глава предприятия погиб, его коллеги получили серьёзные ожоги. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Тогда раскрыть преступление не удалось. Как сообщали в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, было установлено, что в день совершения убийства подозреваемый с двумя соучастниками переоделись в форму сотрудников ГАИ, под предлогом проверки документов остановили «Жигули» и незаметно подложили в салон взрывное устройство, которое сдетонировало спустя какое-то время.
Сообщалось, что в декабре Смирнов дал признательные показания по этому делу. Также источник РИА Новости в оперативных службах сообщал, что полковник милиции в отставке признался в убийстве петербургского журналиста Максима Максимова в 2004 году. Кроме того, Смирнов признался в убийстве своего знакомого в 2001 году, которого он расстрелял во Всеволожском районе Ленобласти, а тело прикрыл мусором.