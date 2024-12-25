38 человек погибли при крушении самолета в Казахстане

Жертвами крушения пассажирского самолета в Казахстане стали 38 человек, сообщает портал Tengrinews со ссылкой на вице-премьера республики Каната Бозумбаева.
По словам премьера, все тела находятся в плохом состоянии, большинство из них сильно обгорели. Для их опознания власти проведут отдельную процедуру.
Премьер уточнил, что выжили 29 человек, а не 32, как ранее сообщала казахстанская Генпрокуратура. Бозумбаев добавил, что пострадавшие находятся в больнице, среди них два ребенка.
Состояние 11 пострадавших оценивается как стабильно тяжелое, остальные находятся в средней степени тяжести. Личность одной из пострадавших пока не установлена, она без сознания.
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился вблизи казахского аэропорта Актау. МЧС Казахстана сообщило, что на борту находилось 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В Росавиации предварительной причиной крушения борта назвали столкновение со стаей птиц.
В России, Азербайджане и Казахстане завели уголовные дела о нарушении правил безопасности. В Баку также возбудили дело о халатности.