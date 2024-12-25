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Вице-премьер Казахстана призвал не делать поспешных выводов о причинах крушения самолета

По словам Каната Бозумбаева, следственно-оперативная группа создана, приехали эксперты-криминалисты и эксперты авиационной администрации.

Источник: Reuters

АСТАНА, 25 декабря. /ТАСС/. Поспешных выводов о причинах крушения самолета авиакомпании AZAL в Казахстане делать не нужно, в нем должны разобраться специалисты. Об этом на брифинге заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, который возглавляет комиссию по расследованию причин ЧП.

«Следственно-оперативная группа создана, приехали как эксперты-криминалисты, так и эксперты нашей авиационной администрации. Они в рамках уголовного дела все доказательства соберут, сделают необходимые экспертизы. Поэтому я далек от того, чтобы сейчас скоропалительно какие-то выводы делать, дайте поработать экспертам», — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать видеоролики в интернете, на которых засняты обломки самолета с якобы нехарактерными для такой аварии повреждениями.

расследование