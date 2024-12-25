При крушении самолета в Казахстане погибли семь россиян

Как уточнил министр, также погибли 23 пассажира из Азербайджана, 14 выжили. Все шесть граждан Казахстана погибли. Трое граждан Киргизии выжили. Марат Карабаев напомнил, что, по уточненным данным, на борту самолета находились 62 пассажира и пять членов экипажа (двое погибли). Всего жертвами авиакатастрофы стали 38 человек.