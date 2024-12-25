При крушении самолета в Казахстане погибли семь россиян

«Из Российской Федерации (на борту.— “Ъ”) было 16 человек, семь человек погибли, девять выжили», — сказал Марат Карабаев на брифинге (цитата «Казинформ»).
Как уточнил министр, также погибли 23 пассажира из Азербайджана, 14 выжили. Все шесть граждан Казахстана погибли. Трое граждан Киргизии выжили. Марат Карабаев напомнил, что, по уточненным данным, на борту самолета находились 62 пассажира и пять членов экипажа (двое погибли). Всего жертвами авиакатастрофы стали 38 человек.
Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев на брифинге сообщил, что расследованием причин авиакатастрофы будут заниматься местные правоохранительные органы. К ним подключены криминалисты и эксперты из гражданской авиации. Предварительные причины крушения он отказался называть, назвав это преждевременным. Транспортная прокуратура Казахстана сообщила о нахождении черного ящика, он пригоден для расшифровки.
Самолет азербайджанских авиалиний Embraer 190AR разбился утром 25 декабря. Он летел из Баку в Грозный, но из-за нештатной ситуации направился в казахстанский Актау. При заходе на посадку самолет разбился в 3 км от аэродрома.