Власти Кубани объяснили, что изменится из-за введения краевого режима ЧС

Чтобы устранить последствия разлива мазута на суше, привлекут больше сотрудников, техники спасательных и экстренных служб. Регион также сможет напрямую финансировать из краевого бюджета организацию уборки береговой линии, вывоз загрязненного грунта, его переработку и утилизацию. При необходимости будут созданы площадки для временного хранения.
Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев провел совещание, на котором обсуждался вопрос введения краевого режима ЧС. В ходе собрания глава края отметил, что загрязненный мазутом берег, который разделят на 44 части, каждую из них закрепят за одним из муниципальных образований региона.