Власти Кубани объяснили, что изменится из-за введения краевого режима ЧС

Чтобы устранить последствия разлива мазута на суше, привлекут больше сотрудников, техники спасательных и экстренных служб. Регион также сможет напрямую финансировать из краевого бюджета организацию уборки береговой линии, вывоз загрязненного грунта, его переработку и утилизацию. При необходимости будут созданы площадки для временного хранения.