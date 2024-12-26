Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Кубани объяснили, что изменится из-за введения краевого режима ЧС

Введенный краевой режим ЧС дает законное основание привлекать силы и средства всех муниципалитетов Кубани. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

Чтобы устранить последствия разлива мазута на суше, привлекут больше сотрудников, техники спасательных и экстренных служб. Регион также сможет напрямую финансировать из краевого бюджета организацию уборки береговой линии, вывоз загрязненного грунта, его переработку и утилизацию. При необходимости будут созданы площадки для временного хранения.

Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев провел совещание, на котором обсуждался вопрос введения краевого режима ЧС. В ходе собрания глава края отметил, что загрязненный мазутом берег, который разделят на 44 части, каждую из них закрепят за одним из муниципальных образований региона.

экология