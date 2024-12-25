В Таганроге водитель иномарки сбил женщину

По предварительной информации ведомства, 78-летний водитель двигался в районе дома № 35/3 за рулем автомобиля «Хендэ Крета». В какой-то момент он выехал на тротуар допустил выезд на тротуар, а затем совершил сбил женщину. С травмами пострадавшую забрали в больницу.