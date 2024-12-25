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В Таганроге водитель иномарки сбил женщину

В Таганроге под колесами иномарки едва не погибла женщина.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге водитель иномарки снёс стойку для парковки и сбил женщину. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла 25 декабря около 11:40 на улице Лизы Чайкиной.

По предварительной информации ведомства, 78-летний водитель двигался в районе дома № 35/3 за рулем автомобиля «Хендэ Крета». В какой-то момент он выехал на тротуар допустил выезд на тротуар, а затем совершил сбил женщину. С травмами пострадавшую забрали в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.