Минтранс Казахстана: до падения самолет сделал два виража

«После входа в воздушное пространство Республики Казахстан воздушное судно сделало два виража в районе аэродрома Актау и после этого уже на третьем вираже допустило столкновение с землей. Соответственно, в непосредственной близости жилых строений не находилось и угрозы жилым зданиям не существовало», — сказал он, отвечая на вопрос об угрозе жилым домам.