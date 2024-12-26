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Минтранс Казахстана: до падения самолет сделал два виража

АСТАНА, 25 декабря. /ТАСС/. После захода в воздушное пространство Казахстана пассажирский самолет Azerbaijan Airlines (AZAL) сделал два виража возле аэропорта Актау, а затем разбился на третьем, угрозы жилым домам при этом не было. Об этом сообщил на брифинге вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев.

Источник: РИА "Новости"

«После входа в воздушное пространство Республики Казахстан воздушное судно сделало два виража в районе аэродрома Актау и после этого уже на третьем вираже допустило столкновение с землей. Соответственно, в непосредственной близости жилых строений не находилось и угрозы жилым зданиям не существовало», — сказал он, отвечая на вопрос об угрозе жилым домам.

Он отметил, что в ходе расследования будут расшифрованы бортовые самописцы, опрошены очевидцы, диспетчеры «и по совокупности комиссия по расследованию авиационного происшествия, которая была создана сегодня приказом министра транспорта соответствующие выводы своевременно сделает». «Абсолютно преждевременно сейчас говорить о чьей-либо вине», — отметил он.