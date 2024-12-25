Сход лавины произошел в австрийском Тироле

По данным диспетчерского центра Тироля, в момент схода лавины там находилась группа из 10 человек, однако она была оперативно найдена.
«Сошла лавина рыхлого снега, но поначалу было неизвестно, сколько человек оказались погребены под ней», — отметили в сообщении.
В настоящее время выясняется, есть ли еще люди под лавиной. В спасательной операции задействованы несколько полицейских вертолетов, горноспасатели из городов Инсбрук и Халль, а также поисковые собаки и врачи.
Ранее, 24 декабря, участница Олимпиады-2022, сноубордист из Швейцарии Софи Хедигер погибла в результате схода лавины в Альпах в возрасте 26 лет.