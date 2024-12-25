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Сход лавины произошел в австрийском Тироле

В Инсбруке в Тироле произошел сход лавины. Об этом 25 декабря сообщило издание Kronen Zeitung.

Источник: МЧС РФ

По данным диспетчерского центра Тироля, в момент схода лавины там находилась группа из 10 человек, однако она была оперативно найдена.

«Сошла лавина рыхлого снега, но поначалу было неизвестно, сколько человек оказались погребены под ней», — отметили в сообщении.

В настоящее время выясняется, есть ли еще люди под лавиной. В спасательной операции задействованы несколько полицейских вертолетов, горноспасатели из городов Инсбрук и Халль, а также поисковые собаки и врачи.

Ранее, 24 декабря, участница Олимпиады-2022, сноубордист из Швейцарии Софи Хедигер погибла в результате схода лавины в Альпах в возрасте 26 лет.