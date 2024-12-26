На территории Казанского Кремля задымилось кафе

В Казани задымилось кафе на территории Кремля. Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе главы Татарстана Казань.
Оперативные службы в Казани устранили задымление в кафе на территории Кремля, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео о задымлении рядом с Кремлем. Пожарные прибыли на место происшествия, посетителей попросили покинуть территорию.
«Произошло задымление в корпусе, где располагается кафе. Все службы оперативно сработали и устранили его, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе.
Ранее житель Казани устроил пожар в общежитии.