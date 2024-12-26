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На территории Казанского Кремля задымилось кафе

В результате возгорания никто не пострадал.

В Казани задымилось кафе на территории Кремля. Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе главы Татарстана Казань.

Оперативные службы в Казани устранили задымление в кафе на территории Кремля, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео о задымлении рядом с Кремлем. Пожарные прибыли на место происшествия, посетителей попросили покинуть территорию.

«Произошло задымление в корпусе, где располагается кафе. Все службы оперативно сработали и устранили его, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе.

Ранее житель Казани устроил пожар в общежитии.

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