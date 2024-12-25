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Под Ростовом 20-летний водитель разбился в ДТП

В Ростовской области в ДТП разбился молодой водитель.

Источник: Комсомольская правда

Под Ростовом 20-летний водитель разбился в ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Трагедия произошла вечером 25 декабря на трассе «Чалтырь-Большие Салы».

По предварительной информации ведомства, молодой водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на встречную полосу и не справился с управлением. Легковушка врезалась в автомобиль «Джак». От сильного удара водитель отечественного авто погиб на месте ДТП.

21-летний пассажир легковушки с травмами был доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.