Под Ростовом 20-летний водитель разбился в ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Трагедия произошла вечером 25 декабря на трассе «Чалтырь-Большие Салы».
По предварительной информации ведомства, молодой водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на встречную полосу и не справился с управлением. Легковушка врезалась в автомобиль «Джак». От сильного удара водитель отечественного авто погиб на месте ДТП.
21-летний пассажир легковушки с травмами был доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.