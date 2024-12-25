Тела погибших в авиакатастрофе в Казахстане доставят в Азербайджан

Самолет азербайджанских авиалиний Embraer 190AR разбился утром сегодня, 25 декабря. Он летел из Баку в Грозный, однако направился в казахстанский Актау из-за нештатной ситуации и разбился в 3 км от аэродрома. На борту находились 67 человек, из них 38 погибли. Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев уточнил, что среди погибших — семь россиян.