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Тела погибших в авиакатастрофе в Казахстане доставят в Азербайджан

Тела пассажиров и членов экипажа самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), разбившегося вблизи казахстанского Актау, в скором времени доставят в Азербайджан. Об этом сказано в совместном заявлении авиаперевозчика и Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Источник: Reuters

Уточняется, что для перевозки пострадавших авиакомпания осуществит спецрейс. Перелет будет выполнен только в случае, если врачи подтвердят, что состояние здоровья выживших позволяет это сделать.

Самолет азербайджанских авиалиний Embraer 190AR разбился утром сегодня, 25 декабря. Он летел из Баку в Грозный, однако направился в казахстанский Актау из-за нештатной ситуации и разбился в 3 км от аэродрома. На борту находились 67 человек, из них 38 погибли. Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев уточнил, что среди погибших — семь россиян.