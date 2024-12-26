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В Ростовской области у 29-летнего мужчины изъяли 120 патронов

В Ростовской области у 29-летнего жителя изъяли патроны разного калибра.

Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО 25 декабря.

В процессе осмотра жилища подозреваемого было найдено 120 боевых патронов. Согласно результатам экспертизы, они находятся в рабочем состоянии.

В свою защиту подозреваемый сообщил, что хранил их в сейфе в память об отце, который недавно ушёл из жизни.

-В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, сообщили в ведомстве.

Подозреваемому может грозить до пяти лет тюремного заключения. В отношении него было принято решение о применении меры пресечения в виде обязательства о явке.