МЧС Казахстана: при крушении самолёта близ Актау погиб ребенок

В результате авиакатастрофы в Казахстане погиб одиннадцатилетний мальчик, являвшийся гражданином страны.
Эту информацию подтвердили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Согласно опубликованному ведомством списку жертв, среди шести погибших пятеро были взрослыми, а один — ребенок, родившийся в 2013 году. Также сообщается, что вместе с мальчиком погибла его мать, 1975 года рождения. Семья проживала в Астане.
Ранее стало известно, что самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) зашел в воздушное пространство Казахстана и сделал два виража в районе аэропорта Актау, а на третьем упал.
Напомним, утром 25 декабря рейс Azerbaijan Airlines, направлявшийся из Баку в Грозный, потерпел крушение на западе Казахстана. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.