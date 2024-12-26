МЧС Казахстана: при крушении самолёта близ Актау погиб ребенок

Согласно опубликованному ведомством списку жертв, среди шести погибших пятеро были взрослыми, а один — ребенок, родившийся в 2013 году. Также сообщается, что вместе с мальчиком погибла его мать, 1975 года рождения. Семья проживала в Астане.