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СК возбудил уголовное дело по факту теракта в городе Льгов Курской области

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту террористического акта в городе Льгове Курской области. Об этом ТАСС сообщили в СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС), совершивших террористический акт против мирного населения города Льгова Курской области (п. “б” ч. 3 ст. 205 УК РФ)», — сообщили в ведомстве.