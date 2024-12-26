«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС), совершивших террористический акт против мирного населения города Льгова Курской области (п. “б” ч. 3 ст. 205 УК РФ)», — сообщили в ведомстве.
СК возбудил уголовное дело по факту теракта в городе Льгов Курской области
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту террористического акта в городе Льгове Курской области. Об этом ТАСС сообщили в СК РФ.