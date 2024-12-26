Yeni Akit: разбившийся у Актау лайнер 22 декабря выкатился за пределы ВПП

Самолет Azerbaijan Airlines (AZAL), который рухнул у Актау, менее недели назад был замечен в другом авиационном инциденте. Подробности сообщают авторы газеты Yeni Akit.
По данным СМИ, происшествие было зафиксировано 22 декабря. Лайнер выполнял рейс Баку — Трабзон. Во время приземления он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Турции.
«Согласно записям радара пилот смог посадить самолет со второй попытки», — указано в сообщении.
Напомним, что самолет разбился недалеко от города Актау на западе Казахстана при полете из Баку в Грозный. Всего погибли 38 человек. На борту находились граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. Предположительно, причиной крушения стали неудовлетворительные погодные условия.
Также сообщалось, что воздушное судно зашло в воздушное пространство Казахстана и сделало два виража в районе аэропорта Актау. На третьем круге самолет упал.