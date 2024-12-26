Yeni Akit: разбившийся у Актау лайнер 22 декабря выкатился за пределы ВПП

Напомним, что самолет разбился недалеко от города Актау на западе Казахстана при полете из Баку в Грозный. Всего погибли 38 человек. На борту находились граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. Предположительно, причиной крушения стали неудовлетворительные погодные условия.