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МЧС Азербайджана сообщило о состоянии пострадавших при крушении самолета

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Трое пострадавших после крушения самолета в Казахстане граждан Азербайджана находятся в реанимации, состояние здоровья других пострадавших граждан Азербайджана оценивается как нормальное, в ближайшие дни их доставят на родину, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на МЧС в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

«По словам (министра чрезвычайных ситуаций Азербайджана — ред.) Кямаледдина Гейдарова, за исключением трех человек, находящихся в реанимации, состояние здоровья остальных пострадавших оценивается как нормальное», — говорится в сообщении агентства.

Глава МЧС Азербайджана также отметил, что на основании рекомендации медиков в ближайшие дни на родину с учетом психологического состояния будут доставлены пострадавшие с легкими травмами.

Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным минздрава Казахстана, выжили 28 человек. Как сообщили в посольстве РФ, девять россиян находятся в больницах Актау. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.

МЧС