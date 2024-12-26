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Мужчина протаранил здание военкомата и поджег автомобиль в Гусь-Хрустальном

Подозреваемого задержали.

Источник: Аргументы и факты

В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области мужчина, ставший жертвой мошенников с Украины, протаранил забор, въехал на автомобиле в двери военкомата и поджег транспортное средство.

Об этом сообщил мэр города Алексей Соколов в Telegram.

По информации градоначальника, злоумышленник сначала повредил ворота, затем направил автомобиль в главный вход здания, а после поджег машину.

Возгорание было ликвидировано пожарными, а сам мужчина задержан полицией и сейчас дает показания.

Согласно данным Telegram-канала Shot, инцидент устроил 50-летний водитель автомобиля УАЗ «Патриот».

Ранее Ленинский суд Санкт-Петербурга решил поместить под стражу футболиста Степана Косарева, подозреваемого в атаке на военкомат на реке Фонтанке.