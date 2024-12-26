ТАСС: в РФ за 10 дней совершили более 40 поджогов и взрывов из-за мошенников

«В последнее время наблюдается множество фактов совершения гражданами дестабилизирующих действий. Люди в торговых центрах, банках и других общественных местах бросали петарды, бутылки с зажигательной смесью, а также обливали бензином и пытались поджечь служебные автомобили. Во всех случаях они становились жертвами телефонных мошенников с Украины, число попавших на уловки злоумышленников за 10 дней превышает 40», — сказал собеседник агентства.
По его словам, такие факты зафиксированы в разных регионах страны, в том числе Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Новосибирске, Владивостоке, Перми, Курске, Ставропольском крае. Чаще всего люди поддаются на психологические манипуляции, пытаясь вернуть похищенные деньги. Среди пострадавших много пенсионеров и студентов.
«Скрыться с места преступления попавшие на уловки мошенников люди не успевают, в большинстве случаев даже не пытаются, считая, что якобы сотрудничают с правоохранителями. Их задерживают. По указанным фактам возбуждаются уголовные дела, людям грозит уголовная ответственность и реальные сроки лишения свободы в зависимости от тяжести совершенных ими преступлений», — добавил представитель правоохранительных органов.