ТАСС: в РФ за 10 дней совершили более 40 поджогов и взрывов из-за мошенников

«В последнее время наблюдается множество фактов совершения гражданами дестабилизирующих действий. Люди в торговых центрах, банках и других общественных местах бросали петарды, бутылки с зажигательной смесью, а также обливали бензином и пытались поджечь служебные автомобили. Во всех случаях они становились жертвами телефонных мошенников с Украины, число попавших на уловки злоумышленников за 10 дней превышает 40», — сказал собеседник агентства.