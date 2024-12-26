Движение поездов TGV во Франции остановлено из-за суицида машиниста

Движение скоростных поездов TGV на маршруте между Парижем и Лионом было полностью приостановлено из-за трагического инцидента: машинист выпрыгнул из кабины поезда на полном ходу. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
По предварительным данным, речь идет о самоубийстве. В момент происшествия в поезде находились около 400 пассажиров. Благодаря автоматической системе экстренного торможения состав был остановлен на перегоне неподалеку от коммуны Муазне, что позволило избежать крупной железнодорожной аварии. Министр транспорта Франции Филипп Табаро отметил, что система безопасности предотвратила серьезные последствия.
На время проведения поисковых операций и изъятия тела машиниста движение поездов TGV в обоих направлениях было прекращено. Это вызвало задержку 10 составов, перевозивших несколько тысяч пассажиров, в среднем на два часа.
Власти ведут расследование обстоятельств происшествия.
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