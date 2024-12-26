Около 1,5 тысячи заключенных в Мозамбике сбежали из тюрьмы

Массовый побег заключенных произошел из главной тюрьмы строгого режима в столице Мозамбика Мапуту. Подробности передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.
По его данным, всего сбежали около 1,5 тысячи заключенных. Они воспользовались нестабильной ситуацией на фоне протестов в стране.
Известно, что 33 заключенных погибли. Еще 15 человек получили травмы разной степени тяжести в столкновениях с сотрудниками исправительного учреждения.
«Всего 1534 заключенных сбежали из тюрьмы строго режима в 15 километрах от столицы. В результате поисковой операции при поддержке армии были задержаны около 150 беглецов», — рассказал начальник полиции страны Бернардину Рафаэло.
По предварительным данным, некоторая часть заключенных была связана с вооруженными группировками, которые организовали протесты в провинции Кабу-Делгаду на севере Мозамбика. Когда они приблизились к тюрьме, то там вспыхнули беспорядки. Замешательство со стороны полиции спровоцировало массовый побег.
Ранее сообщалось о побеге заключенных из ИК-2. Преступникам удалось сбежать через 60-метровый лаз, который они копали полгода. Пятерых заключенных задержали в тот же день. Последний был пойман в течение недели.