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Около 1,5 тысячи заключенных в Мозамбике сбежали из тюрьмы

Более 30 заключенных погибли, 15 получили травмы из-за столкновений с сотрудниками исправительного учреждения.

Источник: Аргументы и факты

Массовый побег заключенных произошел из главной тюрьмы строгого режима в столице Мозамбика Мапуту. Подробности передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

По его данным, всего сбежали около 1,5 тысячи заключенных. Они воспользовались нестабильной ситуацией на фоне протестов в стране.

Известно, что 33 заключенных погибли. Еще 15 человек получили травмы разной степени тяжести в столкновениях с сотрудниками исправительного учреждения.

«Всего 1534 заключенных сбежали из тюрьмы строго режима в 15 километрах от столицы. В результате поисковой операции при поддержке армии были задержаны около 150 беглецов», — рассказал начальник полиции страны Бернардину Рафаэло.

По предварительным данным, некоторая часть заключенных была связана с вооруженными группировками, которые организовали протесты в провинции Кабу-Делгаду на севере Мозамбика. Когда они приблизились к тюрьме, то там вспыхнули беспорядки. Замешательство со стороны полиции спровоцировало массовый побег.

Ранее сообщалось о побеге заключенных из ИК-2. Преступникам удалось сбежать через 60-метровый лаз, который они копали полгода. Пятерых заключенных задержали в тот же день. Последний был пойман в течение недели.