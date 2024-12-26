Около 1,5 тысячи заключенных в Мозамбике сбежали из тюрьмы

По предварительным данным, некоторая часть заключенных была связана с вооруженными группировками, которые организовали протесты в провинции Кабу-Делгаду на севере Мозамбика. Когда они приблизились к тюрьме, то там вспыхнули беспорядки. Замешательство со стороны полиции спровоцировало массовый побег.