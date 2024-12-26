МЧС Казахстана опубликовало список погибших при крушении в Актау граждан

В опубликованном списке указана информация о шести гражданах Казахстана.
«Тулесинов Сандибек Екибаевич, Джумагулов Бауыржан Джумабаевич, Махсудова Галина Растамбековна, Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, сын Гаухар Шаймерденовой — Жумагат Эльдар, Джутаева Салима Аманжоловна», — говорится в сообщении представителей министерства.
Самолёт Embraer 190, потерпевший крушение близ города Актау на западе Казахстана, 22 декабря выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Турции.
Разбившийся близ Актау самолёт прошёл полный технический осмотр в октябре.
Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев сообщил, что двое членов экипажа упавшего в Казахстане самолёта погибли, трое выжили.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев вернулся из России в Баку в связи с крушением в Казахстане самолёта «Азербайджанских авиалиний».