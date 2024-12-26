Глава Минтранса Казахстана Карабаев подтвердил гибель семи россиян в Актау

В результате крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи Актау погибли семь граждан России, сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, ссылаясь на данные «Казинформ».
По словам Карабаева, на борту находилось 16 пассажиров из России, семь из которых погибли, а девять выжили.
Министр также уточнил, что наибольшее число жертв среди граждан Азербайджана — 23 человека из 37 пассажиров.
Самолет Embraer 190, следовавший рейсом из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря вблизи города Актау на западе Казахстана. Вице-премьер и глава комиссии по расследованию Канат Бозумбаев сообщил, что в результате катастрофы погибли 38 человек.
Ранее в Сети появились фамилии семи россиян, погибших в результате крушения Embraer 190 в казахстанском аэропорту Актау.