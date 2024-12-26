На борту российского судна «Урса Майор» обнаружили пробоину

«На судне была объявлена общесудовая тревога. В ходе внешнего аварийного осмотра судна была обнаружена пробоина выше линии воды (примерно 15−30 сантиметров от воды, волнения моря) размером примерно 50 сантиметров на 50 сантиметров, края пробоины были рваные и направлены внутрь судна. Палуба судна была усыпана осколками», — рассказали агентству.
«Урса Майор» — грузовое судно 2009 года постройки. Оно шло под флагом России из Санкт-Петербурга во Владивосток. Сухогруз потерпел крушение в Средиземном море, причем, по данным «Оборонлогистики», причиной инцидента стал теракт.
Спасателям удалось вызволить оттуда 14 членов экипажа и доставить их в порт Картахена, два человека числятся пропавшими без вести. Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 — от алжирского.
Владелец судна утверждает, что это один из крупнейших в России сухогрузов, его максимальная грузоподъемность — 9,5 тысячи тонн. При этом вес груза составлял 806 тонн.