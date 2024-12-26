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В Артеме сбили женщину на пешеходном переходе

Жители Артема недовольны переходом на улице Вахрушева.

Источник: Соцсети

ДТП на пешеходном переходе на улице Вахрушева произошло в Артеме. По словам очевидцев, здесь сбили женщину, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Как отметили сами жители, переход не освещен, учитывая то, что им пользуются не только взрослые, но и дети, которым нужно добираться до школы. И 26 декабря здесь сбили женщину:

«Водители как носились, так и носятся. Много фур не соблюдают правила, даже когда стояли сотрудники ДПС, машина промчалась, не соблюдая правила».

Из-за этого жители города намерены обратиться с заявлением в вышестоящие структуры, если в этом районе не решат проблему с безопасностью:

«Над пешеходным переходом установлен фонарь, в целом улица Вахрушева освещена. По нарушениям ПДД жители также могут обратиться в ГИБДД», — ответил на возмущения жителей глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон.