Три гражданина Азербайджана остаются в реанимации после крушения Embraer

Напомним, что самолет Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный, рухнул недалеко от города Актау на западе Казахстана. Причиной столкновения могут быть либо неудовлетворительные погодные условия, либо помеха в виде птиц. Из 67 человек на борту выжили 28.