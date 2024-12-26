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Три гражданина Азербайджана остаются в реанимации после крушения Embraer

Всего после крушения самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане выжили 28 человек из 67.
Источник: Аргументы и факты

Три гражданина Азербайджана, выжившие после крушения самолета в Казахстане, находятся в тяжелом состоянии. Подробности о состоянии из здоровья сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на МЧС в своем Telegram-канале.

По данным СМИ, пострадавшие остаются в реанимации. Остальные азербайджанцы чувствуют себя хорошо. В ближайшее время они направятся домой, указал министр чрезвычайных ситуаций страны Кямаледдин Гейдаров.

Некоторое время пострадавшие будут находиться в Казахстане, чтобы восстановить психологическое состояние. Долечиваться они будут уже на родине.

Напомним, что самолет Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный, рухнул недалеко от города Актау на западе Казахстана. Причиной столкновения могут быть либо неудовлетворительные погодные условия, либо помеха в виде птиц. Из 67 человек на борту выжили 28.

Ранее сообщалось, что это же воздушное судно менее недели назад было замечено в другом авиационном инциденте. Лайнер выполнял рейс Баку — Трабзон и во время приземления он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Турции.