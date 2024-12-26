Двое детей погибли на пожаре в Приморье

Выгорел дом на улице Достоевского. Информация о возгорании поступила диспетчеру 26 декабря в 00:33, на момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен пламенем изнутри, огонь уже перекинулся на припаркованный во дворе автомобиль. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров, в его ликвидации задействовали 23 человека личного состава и четыре единицы техники.
При тушении пожарные обнаружили в доме тела 10-летнего мальчика и 16-летней девочки. Они находились в доме с отцом, мужчина пострадал от вредных факторов пожара и был госпитализирован.
Вероятно, дом загорелся, когда семья спала: пожарного извещателя в жилище не было, предупредительный сигнал не разбудил людей. Причину и обстоятельства пожара устанавливают дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории.
Местные жители, обсуждая трагедию в городском telegram-канале, полагают, что пожар могли спровоцировать скачки напряжения, так как в Артёме отключения электричества происходят едва ли не ежедневно — как плановые, в рамках работ по модернизации сетей, так и «внерегламентные». Последнее аварийное погашение фидеров было на подстанции «Шахты-7» в ночь с 25 на 26 декабря, в то же время шли плановые работы на подстанции «Артёмовская» (плановое время отключения — с 23:59 час. 25 декабря 2024 года до 06:00 час. 26 декабря 2024 года). Также плановые локальные отключения в нескольких микрорайонах АЭСК проводит с 09:00 до 17:00 сегодня.
МЧС напоминает: чтобы предотвратить ночные пожары, следует, ложась спать, отключать электроприборы из розеток, не оставлять заряжаться гаджеты, не курить в постели. Неосторожность при курении на прошлой неделе уже привела к трагическому пожару в Дальнегорске: 19 декабря в 23:50 вспыхнул дачный домик в районе остановки «Дачная», строение было уничтожено огнём полностью на площади 26 квадратных метров. На пепелище обнаружено тело неизвестного мужчины, его личность устанавливается.