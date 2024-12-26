Двое детей погибли на пожаре в Приморье

Местные жители, обсуждая трагедию в городском telegram-канале, полагают, что пожар могли спровоцировать скачки напряжения, так как в Артёме отключения электричества происходят едва ли не ежедневно — как плановые, в рамках работ по модернизации сетей, так и «внерегламентные». Последнее аварийное погашение фидеров было на подстанции «Шахты-7» в ночь с 25 на 26 декабря, в то же время шли плановые работы на подстанции «Артёмовская» (плановое время отключения — с 23:59 час. 25 декабря 2024 года до 06:00 час. 26 декабря 2024 года). Также плановые локальные отключения в нескольких микрорайонах АЭСК проводит с 09:00 до 17:00 сегодня.